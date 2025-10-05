Gol e assist, Soulè trascina la Roma contro la Fiorentina (1-2). Pioli a rischio esonero?

La Roma espugna il Franchi. Succede tutto nel primo tempo con un gran gol di Kean al 14′ servito in profondità da Nicolussi Caviglia dopo che Mancini ha perso palla scontrandosi con Celik. Il primo gol del centravanti viola in questa Serie A vale il vantaggio che dura però solo otto minuti perché ci pensa Soulè a riportare l’equilibrio con il suo sinistro dal limite dell’area. Al 30′ la Roma va avanti nel punteggio sugli sviluppi di calcio d’angolo battuto dall’argentino per la testa di Cristante che fa 1-2. Nella ripresa la Fiorentina crea i presupposti per il pari prima con la traversa di Piccoli e poi con l’errore clamoroso a due passi di Gosens ma non riesce ad agguantare il pareggio davanti ai propri tifosi. Dopo sei giornate la Fiorentina si ritrova senza vittorie e con 3 punti in classifica mentre la Roma vola in vetta solitaria, almeno per qualche ora, con 15 punti.

Tabellino del match

Reti: 14′ Kean, 22′ Soulè, 30′ Cristante

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì (75′ Comuzzo), Ranieri; Dodo (81′ Fortini), Mandragora (75′ Dzeko), Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini (67′ Ndour), Gudmundsson (46′ Piccoli); Kean. All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley (81′ Ziolkowski), Cristante, Koné, Tsimikas (68′ Rensch); Soulè (81′ El Aynaoui), Baldanzi (59′ Pellegrini); Dovbyk (59′ Dybala). All. Gasperini

Ammoniti: 3′ Cristante, 43′ Gudmundsson, 65′ Tsimikas, 68′ Wesley, 70′ Pablo Marì