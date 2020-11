GP di Tuchia, Leclerc furioso: “Sono un cogl**” – VIDEO

Il GP di Turchia ha visto trionfare per la settima volta in carriera Lewis Hamilton. Tanti rimpianti invece per Charles Leclerc che dopo una partenza in sordina ha rimontato dalle retrovie, piazzandosi stabilmente nella top five nella parte finale di Gara.

Un doppio errore, quello di Verstappen e Albon, permettono a Charles di guadagnare un insperato terzo posto ma all’ultimo giro il monegasco sorpassa Perez, ma alla penultima curva sbaglia l’allungo.

Il risultato: Perez resta secondo e, da dietro, sopraggiunge il redivivo Vettel che beffa Charles Leclerc. Il monegasco si dispera e nell’abitacolo prima impreca in inglese poi si dà del “Cogl**” quando Mattia Binotto lo invita a calmarsi.

Il video di Charles Leclerc