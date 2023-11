I migliori calciatori della stagione 2022/2024 verranno premiati lunedì 4 dicembre al Gran Galà del Calcio: premio organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi Demetrio Albertini SRL. In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento, sono stati svelati i vincitori, tra cui due volti noti in casa Lazio: Maurizio Sarri e Sergej Milinkovic Savic.

Gran Galà del Calcio: l’elenco dei vincitori

Il premio riguarda i giocatori, gli arbitri, gli allenatori e infine le società. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Maignan, Onana, Vicario.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Dimarco, Dumfries, Minjae, Dumfries, Tomori.

Centrocampisti: Barella, Calhanoglu, Lobotka, Milinkovic-Savic, Rabiot, Zielinski.

Attaccanti: Berardi, Dybala, Kvaratskhelia, Lautaro, Leao, Osimhen.

Arbitri: Chiffi, Maresca, Orsato.

Allenatori: Spalletti, Sarri, Inzaghi.

Società: Napoli, Inter, Fiorentina.

Miglior giovane Serie B: Caprile, Fabbian, Turati.