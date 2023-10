Contro un Granada in piena difficoltà, il Barcellona di Xavi vuole vincere per portarsi a -1 dal Real Madrid e non provare a far scappare sia la squadra di Ancelotti che il Girona.

Probabili formazioni:

GRANADA (4-4-2): Ferreira; Sénchez, Torrente, Miquel, Neva; Callejon, Ruiz, Gumbau, Zaragoza; Uzuni, Boyé. All. P. Lòpez

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stagen; Araùjo, Koundé, Christensen, Balde; Gundogan, Romeu, Gavi; Yamal, Torres, Félix. All. Xavi Hernandez