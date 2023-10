Il Barcellona di Xavi è chiamato a vincere contro il Granada, penultimo in classifica e reduce dal pirotecnico 3-3 contro l’Almeria. I blaugrana dovranno, però, fare a meno del loro bomber, Robert Lewandowski. Il polacco si è fermato nel match di Oporto di Champions League. Le sue condizioni sono incerte e potrebbe anche non recuperare in vista del Clasico. Per questo Xavi non può sbagliare domenica, dove in campo il suo posto verrà preso da Ferran Torres. Il match si disputerà domenica 8 Ottobre alle 21.00, in esclusiva su Dazn.

Probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stagen; Araùjo, Koundé, Christensen, Balde; Gundogan, Romeu, Gavi; Yamal, Torres, Félix. All. Xavi Hernandez

GRANADA (4-4-2): Ferreira; Sénchez, Torrente, Miquel, Neva; Callejon, Ruiz, Gumbau, Zaragoza; Uzuni, Boyé. All. P. Lòpez

Dove vederla:

Il match si disputerà domenica 8 Ottobre alle 21.00, in esclusiva su Dazn.