Ecco le ultime su Granada Napoli. Le formazioni ufficiali

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso, alle prese con molte assenze, rilancia a centrocampo Fabian Ruiz e Lobotka nell’undici a breve in campo a Granada per l’andata dei sedicesimi di Europa League. In avanti Osimhen terminale offensivo, supportato sulla trequarti dal trio formato da Politano, Insigne e Elmas. In difesa la coppia centrale Rrahmani-Maksimovic. Queste le formazioni ufficiali. GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Molina. A disposizione. Banacloche, Fabrega, Nehuén Pérez, Germán, Brice, Antonio Puertas, Díaz Victor, Alberto Soro, Ruiz Sanchez. All. Martinez. NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Insigne, Elmas; Osimhen. A disposizione. Contini, Idasiak, Zedadka, Costanzo, Zielinski, Bakayoko, Labriola, Cioffi, D’Agostino. All. Gattuso. ARBITRO: Karasev