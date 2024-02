Giornata ricca di reti ma coi molti bomber a secco; domina così la giornata Orsolini che realizza una doppietta. Di contro sono molti tra i portieri quelli con una bassa fantamedia; il peggiore è il giallorosso Rui Patricio. Vediamo il dettaglio per singolo ruolo.

PORTIERI – Protagonista nella vittoria dell’Udinese a Torino, Okoye, da poco titolare della porta friulana a spese di Silvestri, è il migliore del ruolo con un bel 7 di media. Stessa votazione ma un punto di media per il malus rete subita per Caprile e Provedel. Si attesta sul 6,5 senza incassare gol, Montipò, mentre con lo stesso punteggio, ma penalizzati dai malus, vi sono anche Carnesecchi (5,5), Terracciano (5) e Sommer (4,5). Peggiori della settimana è Rui Patricio con il suo misero 1 in fantapagella determinato dalle 4 reti subite ma anche dal voto di partenza (5) insufficiente. Stessa fantamedia per Turati (1) che però partiva da un buon 6 come votazione prestazionale. Giornata storta a vari livelli anche per Falcone (1,5), Martinez (2) e Scuffet (3).

DIFENSORI – Turno da incorniciare per Beukema, Acerbi, Bastoni e Giannetti che arrivano al 10 grazie alle loro reti in qualche caso davvero pesanti e decisive. Si fermano a 9,5 Zappacosta e Theo Hernandez (quest’ultimo perchè penalizzato dal cartellino giallo). Note di merito anche per Scalvini e A. Carboni, che prendono 7 senza bonus. L’autorete costa caro a Zanoli e Angelino. Entrambi partono da un 5 in pagella ma il salernitano incamera anche un cartellino giallo e chiude a 2,5, mezzo punto in meno del neo romanista. A livello puramente prestazionale fanno peggio Okoli, Valeri, Alex Sandro, Baschirotto e Pellegrino che meritano 4,5.

CENTROCAMPISTI – Come anticipato in apertura Orsolini sbaraglia tutta la concorenza e con 13,5 è il Top assoluto di giornata e non solo tra i centrocampisti. Nel ruolo segiono a ruota Ikonè con 11,5 frutto di un gol ed un assist, e Koopmeiners (10,5). Molto bene anche De Ketelaere che però macchia parzialmente la sua pagella con un’ammonizione e finisce per arrivare “appena” al 10. Deiola (3 con autorete) ed il compagno di squadra Makoumbou (4,5 con malus), sono invece i peggiori di giornata.

ATTACCANTI – Appena tornato in Italia Niang realizza un gol pesantissimo nella lotta salvezza, vi aggiunge pure un assist e con il suo 11,5 di fantamedia si piazza sul gradino più alto del podio tra gli attaccanti. A 10,5 si ferma Thuram, mentre Cancellieri, Belotti, Pinamonti, Zapata toccano quota 10. Citazione d’obbligo per Ciro Immobile che torna alla rete su azione toccando quota 200 in serie A: per lui “solo” 9,5 per via di un cartellino giallo. Dietro la lavagna finiscono Almqvist (4,5 con giallo), Cerri e Success (5).