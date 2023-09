Grecia-Gibilterra, probabili formazioni e dove vederla

Grecia attualmente terza nel gruppo B

Match valido per il girone B delle qualificazioni a UEFA EURO 2024: la Grecia ospita Gibilterra. Ellenici a caccia di una vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Francia e Olanda; Gibilterra ultima a quota 0. Nell’incontro di andata, la Grecia ha avuto la meglio, imponendosi per 3-0 in casa di Gibilterra. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport Calcio, Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

GRECIA (4-5-1): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Siopis, Kourbelis, Masouras, Mantalos; Pavlidis. All. Gustavo Poyet

GIBILTERRA (4-5-1): Coleing; Mouelhi, Britto, Sergeant, Chipolina; Walker, Lopes, Ronan, Hartman, Pozo; de Barr. All. Julio Cesar Ribas