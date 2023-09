Olanda-Grecia, le ultimissime sulle formazioni

Match di qualificazioni a Euro 2024: per il gruppo B si sfidano, questa sera alle 20.45, Olanda e Grecia. Orange di Koeman in campo con il 4-3-3, composto da: Bijlow in porta; van Dijk, Geertruida centrali difensivi, Ake e Dumfries terzini; Simons, De Jong e Wieffer a centrocampo; Lang, Gakpo e Malen per l’attacco.

Le probabili formazioni:

OLANDA (4-3-3): . Bijlow, Dumfries, van Dijk, Geertruida, Ake, Simons, De Jong, Wieffer, Lang, Gakpo, Malen. All. Koeman.

GRECIA (4-2-3-1): Vlachidimos, Baldock, Retsos, Chatdziakos, Tsimikas, Kourbelis, Mantalos, Masouras, Bakasetas, Pelkas, Giakoumakis. All. Poyet.