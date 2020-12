Grizzlies, si ferma Ja Morant: fiato sospeso per l’esito della risonanza

Nonostante la vittoria ai danni dei Brooklyn Nets, i Memphis Grizzlies escono potenzialmente incerottati dalla nottata di ieri, a causa dello stop di Ja Morant. Il vincitore del premio di Rookie dell’anno della scorsa stagione, infatti, è stato accompagnato in sedia a rotelle fuori dal palazzetto.

La causa, un atterraggio sfortunato dell’avversario Luwawu-Cabarrot proprio sulla caviglia sinistra del giocatore di Memphis, che ha immediatamente abbandonato il campo senza riuscire a poggiare la caviglia in questione. Il tutto sul finire del secondo quarto di gioco. Morant ha poi deciso di continuare a seguire la partita dalla panchina, invece di abbandonare la struttura anzitempo.

La franchigia ha successivamente comunicato come una prima lastra avesse evidenziato l’assenza di fratture, e che fosse prevista per oggi una risonanza magnetica per ulteriori accertamenti. Gli aggiornamenti dovrebbero arrivare proprio in serata, da Boston, dove i Grizzlies giocheranno contro i Celtics.

Non si è detto troppo preoccupato il capo allenatore di Memphis, Coach Jenkins, che ha rassicurato: “E’ dura vederlo farsi male. Ma sono che rientrerà e starà bene. Avremo maggiori informazioni più avanti, ma per ora va tutto bene.”