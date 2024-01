Guinea Equatoriale-Guinea, probabili formazioni e dove vederla

Ottavi di finale di Coppa d’Africa tra Guinea Equatoriale e Guinea allo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan, domenica alle 18. Da una parte la Guinea Equatoriale, prima nel Gruppo A a 7 punti, vincitrice nelle sfide contro la Costa d’Avorio e la Guinea Bissau; dall’altra la Guinea, terza nel Gruppo C, alle spalle di Senegal e Camerun. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

GUINEA EQUATORIALE (4-5-1): Owono; Akapo, Orozco Fernandez, Coco, Nchama; Machin, Miranda, Comitre, Bikoro, Salvador; Nsue. CT. Micha.

GUINEA (3-5-1-1): Owono; Akapo, Orozco Fernandez, Coco, Nchama; Machin, Miranda, Comitre, Bikoro, Salvador; Nsue. CT. Diawara.