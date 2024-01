Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la fase a girone della Coppa d’Africa: la Guinea Equatoriale affronta i padroni di casa della Costa d’Avorio allo Stade Alassane Ouattara di Abidjan, lunedì alle 18. Les Éléphants, reduci dalla sconfitta contro la Nigeria, a caccia di una vittoria per superare il turno. Dall’altra parte, la vittoria arrivata contro la Guinea Bissau ha rimesso in corsa la Guinea Equatoriale, attualmente prima e forte dei due risultati a disposizione. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

GUINEA EQUATORIALE (4-2-3-1): Owono; Akapo, Orozco, Coco, Ndong; Ganet, Bikoro; Buyla, Machin, Salvador; Nsue. CT. Micha.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Aurier, Diomande, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Boga, Krasso, Kouame. CT. Gasset.