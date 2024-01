Costa d’Avorio-Nigeria, probabili formazioni e dove vederla

Big match del Gruppo A tra Costa d’Avorio, paese ospitante, e Nigeria, quello di giovedì alle 18 allo Stade Alassane Ouattara di Abidjan. Padroni di casa, vincitori nella gara d’esordio contro la Guinea-Bissau, a caccia di una vittoria che permetterebbe loro di approdare al prossimo turno. Quanto mai incerta la posizione della Nigeria, reduce dal pareggio per 1-1 contro la Guinea-Equatoriale, costretta a vincere per allontanare lo spettro di una prematura eliminazione. L’incontro sarà visibile, in esclusiva, in diretta e in streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y.Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Boga, Krasso, Bamba. All. Gasset.

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi; Onyeka, Aribo, Iwobi; Simon, Lookman, Osimhen. All. Peseiro.