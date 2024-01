Nigeria-Guinea Equatoriale, probabili formazioni e dove vederla

Prima giornata di Coppa d’Africa: la Nigeria affronta la Guinea Equatoriale nel gruppo A, stesso della Costa d’Avorio, che ha superato la Guinea Bissau nella gara d’esordio. La formazione nigeriana ha vinto per tre volte la competizione – 1980, 1994, 2013 – ed è tra le favorite di questa edizione. Per la Guinea Equatoriale si tratta della quarta partecipazione, annovera un quarto posto come suo miglior risultato, raggiunto nell’edizione del 2015. La sfida, in programma domenica alle 15 ad Abidjan, sarà visibile in diretta e in streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

NIGERIA (4-4-2): Uzoho; Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo, Ola Aina; Chukwueze, Onyeka, Iwobi, Simon; Lookman, Osimhen. All. Paseiro.

GUINEA EQUATORIALE (4-3-3): Owono; Ndong, Coco, Obiang, Akapo; Machin, Ganet, Bikoro; Miranda, Nsue, Salvador. All. Micha.