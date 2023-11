Dopo l’incontro di Champions League con il PSG, il Milan ritrova punti, fiducia, ottimismo e anche il rientro di Samuel Chukwueze. Il nigeriano è reduce di un infortunio riportato durante la sosta con la rispettiva nazionale, problema capitato anche al connazionale Osimhen. Stefano Pioli ha intenzione di far giocare Chukwueze contro il Lecce.

Chukwueze e l’arrivo in rossonero

Il giovane Chukwueze non ha di certo esordito con il Milan come avrebbe voluto; finora l’attaccante ha vestito la maglia rossonera solo sette volte (con il Newcastle a San Siro ha giocato da titolare) senza fare gol, né assist. Chukwueze comunque è dotato di un buon mancino e di forza fisica. Data la momentanea assenza di Pulisic per una contrattura, il nigeriano classe ’99, rimasto ai box per oltre tre settimane, dovrà impegnarsi molto per convincere l’allenatore Pioli e la squadra, e la partita con il Lecce è un’ottima chance che gli viene offerta.