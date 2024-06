Italia-Bosnia, probabili formazioni e dove vederla

Aspettando l’Europeo, l’Italia di Luciano Spalletti è pronta a scendere in campo per l’ultima amichevole contro la Bosnia di Milosevic. Tanti i cambi per il tecnico toscano, da Gatti e Buongiorno, fino ad arrivare a Raspadori e Scamacca. La gara di Empoli sarà trasmessa su Rai 1.

Italia-Bosnia, le probabili formazioni:

Italia (3-4-1-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Jorginho, El Shaarawy; Folorunsho, Raspadori; Scamacca. Ct. Spalletti.

Bosnia (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Gigovic, Demirovic. Ct. Milosevic.