Juventus, resta da decidere il futuro di Soulè | Thiago Motta lo apprezza, ma può partire con l’offerta giusta

Matias Soulè è al bivio. Il fantasista argentino vuole restare alla Juventus e guadagnarsi un ruolo da protagonista, dall’altro però vorrebbe segnali chiari da parte dei bianconeri. Dopo una grande stagione a Frosinone, conclusasi purtroppo con la retrocessione, Soulè è pronto a diventare protagonista in una squadra più blasonata: sarò in grado di imporsi nella nuova Juve di Thiago Motta? In ogni caso le offerte non mancano, dalla Premier League fino al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

La Juventus non ha ancora deciso su Soulè, il prezzo di partenza è intorno ai 35 milioni

Dovessero arrivare 35-40 milioni – sottolinea Tuttosport – la Vecchia Signora darebbe il via libera alla sua cessione per reinvestire il ricavato sui grandi obiettivi della campagna acquisti estiva. Attenzione però: tra Soulè e il tecnico italo-brasiliano c’è grande stima reciproca. In occasione di Frosinone-Bologna Thiago aveva riempito di complimenti l’esterno offensivo. Nel suo 4-2-3-1 Soulè potrebbe ricoprire il ruolo svolto da Orsolini e Saelemaekers quest’anno al Bologna. Ecco perché l’argentino vorrebbe provare a mettersi in mostra nel pre-campionato prima di decidere il suo futuro.