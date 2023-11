Confermate le sensazioni della vigilia, Mourinho lancia Dybala dal 1′. Sorpresa El Shaarawy sulla fascia con Karsdorp. In mezzo al campo Bove, Cristante e Aouar. In casa Lecce c’è Dorgu. Va in panchina Gallo. D’Aversa sorprende tutti con Banda dal 1′ al posto di Strefezza.

Le formazioni ufficiali:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.