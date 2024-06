Juventus, torna di moda il nome di Morata | La situazione

In attesa della firma di Thiago Motta, che dovrebbe tardare ancora qualche giorno, Giuntoli si sta focalizzando esclusivamente sul mercato e, mentre continua a corteggiare Douglas Luiz che è sempre più convinto del progetto bianconero e sta spingendo per la cessione, sta sondando vari profili per migliorare l’attacco, considerato anche l’infortunio di Milik che, oltre a fargli saltare l’Europeo, lo terrà fermo per oltre un mese e mezzo.

Juventus, idea Morata per sostituire Milik

Come ormai da consuetudine negli ultimi anni, il primo nome sulla lista del club bianconero è Alvaro Morata, autore di una grande stagione all’Atletico Madrid, che lascerebbe solo per tornare nel club che lo ha accolto più volte nelle ultime stagioni.

Lo spagnolo, autore di 21 gol e 5 assist questa stagione, ha già rifiutato varie offerte dall’Arabia e le sue intenzioni sono chiare, restare in Spagna o andare alla Juve, soluzione gradita anche ai Madrileni, che avrebbero bisogno di fare cassa e Morata consentirebbe di incassare una buona cifra (intorno ai 15 milioni) considerati i, quasi, 32 anni.