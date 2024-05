Hermoso non continuerà la sua carriera in Spagna. Il contratto del difensore dell’Athletico Madrid, 28 anni, scadrà fra pochi giorni e, oltre al Napoli, fra le squadre interessate sarebbe spuntata anche la Roma.

Roma, sarà duello con il Napoli per Hermoso

Difensore centrale, di piede mancino, cresciuto nel Real Madrid, è molto richiesto in Arabia Saudita, ma il desiderio dello spagnolo è di restare ancora in Europa. Intanto, negli ultimi giorni, il suo entourage è stato avvistato in Italia, il suo futuro potrebbe continuare proprio nel nostro paese. Il rinnovo con la squadra di Simeone, oramai sfumato un paio di mesi fa, porterà il giocatore a lasciare la Spagna a parametro zero.

La società giallorossa ha già effettuato un sondaggio con l’entourage del calciatore che quest’anno ha disputato 31 gare di Liga, praticamente tutte da titolare. Il difensore porterebbe qualità all’organico di Daniele De Rossi che ha necessità di rinforzare il reparto arretrato.

La Roma, però, si è messa da poco sulle tracce dello spagnolo, attualmente il club più avanti nella trattativa è il Napoli. Possibile un duello tra i due club nel prossimo mercato.