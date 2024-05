Verso Roma-Milan ma con un occhio al mercato | Dybala verso l’addio?

Mentre la Roma è in viaggio verso l’Australia, dove la attende l’amichevole con il Milan, Ghisolfi è già al lavoro per rinforzare la rosa sul mercato: Di Lorenzo e Bellanova sono nella lista dei desideri. De Rossi ha comunicato gli incedibili: il blocco degli italiani rimane saldo (Pellegrini, Cristante, Mancini), meno Spinazzola, che molto probabilmente saluterà Trigoria dopo 5 anni. Occhio a Dybala, sono tante le squadre interessate in Italia e all’estero: la clausola di 12 milioni scade il 31 luglio.

Da Roma verso l’Australia: la squadra di De Rossi è partita per l’amichevole con il Milan

La Roma si prepara per l’ultimo appuntamento della stagione 2023/2024. I giallorossi, infatti, voleranno in Australia per affrontare il Milan in amichevole. Il match, in programma all’Optus Stadium di Perth, è fissato venerdì 31 maggio alle 19 ora locale (13 in Italia). De Rossi ha diramato l’elenco dei giocatori che parteciperanno alla traversata del mondo. Risparmiati diversi titolari, sostituti da alcuni ragazzi delle giovanili giallorosse. Assenti i nazionali Pellegrini, Cristante, Mancini e El Shaarawy (pre-convocati dal CT Spalletti in vista di Euro 2024). Per quanto riguarda il resto, invece, della prima squadra figurano Ndicka, Svilar, Dybala, Tammy Abraham e non solo. Come mostrato dal club sui social, il gruppo è partito stamattina dall’aeroporto di Fiumicino, dopo il giorno di riposo concesso da mister De Rossi. Presenti anche tre ex giallorossi ad accompagnare la squadra: David Pizarro, Max Tonetto e Aldair.

Ghisolfi già al lavoro: obiettivo terzino destro

La Roma però comincia a muoversi anche fuori dal campo. Come riporta Il Messaggero la rottura tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli è ufficiale. Il capitano dei partenopei è sul mercato e sarebbe intenzionato a trasferirsi nel suo prossimo club prima dell’inizio della preparazione estiva. Da parte del presidente De Laurentiis c’è la volontà di vendere il calciatore a fronte di un’offerta, una proposta che potrebbe presentare la Roma, vista la difficoltà sulla fascia destra. De Rossi, appena venuto a conoscenza della situazione del terzino azzurro, lo ha chiamato per capire se ci fosse apertura a un possibile trasferimento a Roma. Di Lorenzo non si è detto contrario, l’unico problema risulterebbe la richiesta economica da parte del presidente del Napoli, intenzionato a incassare almeno 20 milioni di euro. Tra le possibili alternative, il ds Ghisolfi avrebbe indicato Raoul Bellanova del Torino, a oggi è quotato circa 20 milioni ma, con la convocazione all’Europeo, il prezzo del cartellino potrebbe aumentare. Per questa motivazione si monitora con interesse anche Bafodé Diakité del Lilla (5 gol e 2 assist per lui in 21 partite in Ligue 1 quest’anno): quotazione sui 15 milioni.

Da Svilar a Baldanzi, i giocatori che De Rossi considera intoccabili

La Roma però deve fare i conti anche con le necessarie uscite e quindi blindare gli intoccabili. Secondo il Corriere dello Sport, ad oggi, i giocatori che De Rossi considera sicuri per il futuro sono otto: Svilar, Mancini, N’Dicka, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy e Baldanzi. L’elenco può allargarsi se Ghisolfi acquisterà Angeliño dal Lipsia entro due giorni. In dubbio, invece, Dybala e Bove. Inoltre c’è un altro pezzo di squadra probabilmente già passato: Lukaku tornerà al Chelsea e poi vedrà il da farsi, probabilmente dopo l’Europeo. Spinazzola ha terminato il contratto e dovrebbe andare via (Doig del Sassuolo potrebbe essere un’opzione), insieme a Rui Patricio che verrà sostituito da un secondo meno costoso. Ma nella ristrutturazione generale, la Roma vorrebbe piazzare anche due giocatori della vecchia guardia: Smalling e Karsdorp. Tanto lavoro aspetta il neo DS Ghisolfi.

Roma, attenta a Dybala: tentazione Conte

Ghisolfi deve stare attento a non perdere il suo gioiello: Paulo Dybala è una suggestione in casa Napoli. Al momento un sogno, che tuttavia potrebbe diventare qualcosa di più nel corso delle prossime settimane. Un nome che sarebbe assai gradito anche ad Antonio Conte. La Roma vorrebbe rinnovare il contratto a La Joya, magari eliminando la clausola: libererebbe il giocatore a fronte di 12 milioni che il Chelsea pagherebbe volentieri. Le trattative riprenderanno a breve e c’è comunque la giusta fiducia che si possa arrivare ad un’intesa, anche se il tempo stringe e la clausola dell’argentino scade il 31 luglio. Dunque gli inglesi, come altri club in Spagna, potrebbero provare ad accelerare. Intanto il Napoli studia le mosse. Il primo tassello sarà l’allenatore ed è già scattato il countdown per l’accordo definitivo con Antonio Conte (questione di dettagli, poi sarà fumata bianca e accordo triennale per un nuovo entusiasmante progetto). Poi il mercato. E Paulo Dybala è un profilo che scalda parecchio.