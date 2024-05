Juventus, spunta l’idea Di Lorenzo: Giuntoli prova a bruciare la concorrenza

Giovanni Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli. Tante ora sono le big italiane alle porte, una su tutte: la Juventus. Ovviamente Cristiano Giuntoli, che ha lavorato con Di Lorenzo proprio a Napoli, si muoverà il prima possibile per trovare una soluzione adeguata.

Juventus, Giuntoli a lavoro: Di Lorenzo e non solo nel mirino

Ecco le parole di Mario Giuffredi, agente del terzino della nazionale: “Ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta. Di Lorenzo ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti era diventata realtà. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società“.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non c’è solo l’Inter sull’esterno italiano, ma anche la Juventus del direttore tecnico Cristiano Giuntoli, che come detto ha un rapporto professionale consolidato con il giocatore e il suo procuratore. Non va trascurata nemmeno la Roma, visto che sembrerebbe ci siano stati dei contatti diretti tra il terzino e Daniele De Rossi. Più remota la possibilità che possa trasferirsi all’estero, dato che vorrebbe rimanere in Serie A. La valutazione è intorno ai 25 milioni di euro.

C’è un altro incrocio con il Napoli: riguarda Patrick Dorgu. L’esterno sinistro del Lecce, che ha messo nel mirino De Laurentiis per accontentare Conte, ma anche la Vecchia Signora. Infine dovrebbe salutare Mattia Perin, che ha deciso di finire la carriera da titolare: il Parma resta sullo sfondo, mentre non vanno escluse le ipotesi che conducono al Monza e a un ritorno al Genoa.