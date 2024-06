Juventus, Douglas Luiz vuole i bianconeri | Trattativa in discesa

Considerate le difficoltà, anche numeriche, della Juventus a centrocampo che potrebbe perdere anche Miretti che è stato accostato al Napoli, in quanto pupillo di Antonio Conte, i bianconeri sono pronti ad accelerare per Douglas Luiz, che adesso sembra essere più vicino che mai al club piemontese.

Juventus, sempre più vicino Douglas Luiz

L’Aston Villa ha bisogno di incassare ma al contempo di migliorare la rosa, operazione difficile ma coincidente alla politica economica adottata anche dall’Inter nelle ultime stagioni, che ha sicuramente portato ottimi risultati.

Per dare una folata di vento alle proprie casse, gli inglesi avrebbero in mente di lasciar partire Douglas Luiz, acquistato nel 2019 a 17 milioni e ora pronto alla cessione per 40, cifra che permetterebbe ai Villains di fare una plusvalenza da oltre 35 milioni.

Per abbassare le pretese dei britanici, la Juve vorrebbe inserire nella trattativa Weston McKennie, sul quale ci sono però delle divergenze sulla valutazione, in quanto i bianconeri lo valutano 25 milioni, mentre l’Aston Villa meno (in quanto in scadenza nel 2025), ma l’accordo sembra essere sempre più vicino.