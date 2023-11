Nel primo giorno di raduno della nazionale il Centro Tecnico Federale di Coverciano ospiterà l’Hall of fame del calcio italiano con appuntamento fissato oggi alle 18,30.

nazionale italiana, come si svolgerà la cerimonia

Nel primo giorno di ritiro della nazionale italiana è prevista la cerimonia dell‘Hall of Fame del calcio italiano con inizio previsto alle 18,30 di oggi. La cerimonia verrà trasmessa in diretta su Rai2 dove interverranno il presidente federale Gabriele Gravina, il Ct Luciano Spalletti e il capodelegazione della Nazionale Gigi Buffon. Tra i premiati ci saranno Gianfranco Zola (ex calciatore di Chelsea e Cagliari), Alessandro Altobelli (ex calciatore dell’Inter), Cristiana Girelli (calciatrice Italiana della Juventus), Ernesto Pellegrini (Dirigente Italiano) e il giovane arbitro toscano Luca Martelli, che riceverà il premio Fair Play intitolato a Davide Astori.