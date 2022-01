Hellas Verona Bologna, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La ventitreesima giornata di serie A si apre con l’anticipo del venerdì tra Bologna e Verona. I padroni di casa sono reduci da 6 punti nelle ultime 3 partite nonostante le numerose assenze a causa del Covid e puntano a continuare nel loro momento positivo con Tudor che riproporrà il trio Barak–Caprari–Simeone che hanno già segnato complessivamente 27 reti. Il Bologna ha invece cominciato il 2022 con due sconfitte, contro Cagliari e Napoli, e Mihajlovic vuole assolutamente muovere la classifica.

Hellas Verona Bologna, le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic

Hellas Verona Bologna, i precedenti

In 22 scontri al Bentegodi di Verona, l’Hellas ha vinto in 6 occasioni, il Bologna in 4, mentre ci sono stati 12 pareggi. Proprio in pareggio è finita lo scorso anno con un 2-2 che ha visto Faraoni e Kalinic a segno per gli scaligeri e Palacio e De Silvestri per i felsinei. L’ultima vittoria rossoblu è datata alla stagione 17/18 quando servirono i gol di Donsah, Destro e Okwonkwo per aver ragione di un Verona a segno con Caceres e Cerci. L’ultima vittoria dei padroni di casa è ancora più lontana nel tempo: era la stagione 00/01 e le due squadre diedero vita a una partita pirotecnica che si concluse 5-4.

Hellas Verona Bologna, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio