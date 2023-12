La partita tra Hellas Verona e Lazio, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2023-2024, si svolgerà sabato 9 dicembre 2023, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il calcio di inizio è previsto per le ore 15:00. Questa sfida mette in palio punti fondamentali per le ambizioni delle due squadre, con il Verona che cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione e la Lazio che punta a consolidare la sua posizione per le qualificazioni in Champions League. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro con stati di forma contrastanti. Il Verona ha ottenuto un pareggio per 3-3 contro l’Udinese, mentre la Lazio ha vinto l’ultimo turno in casa contro il Cagliari. Al momento, il Verona si trova al terzultimo posto in classifica, mentre la Lazio si posiziona al nono posto.

Dove vederla?

La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN e sarà disponibile anche sul canale 214 di Sky (Zona DAZN) per gli utenti che desiderano guardarlo in TV.

Le probabili formazioni:

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Amione, Coppola, Terracciano; Folorunsho, Duda; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. All.: Baroni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Marusic, Gila, Hysaj; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri