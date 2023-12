La squadra di Maurizio Sarri si sta preparando in vista della sfida di sabato contro l’Hellas Verona prevista per le ore 18. Il caso Vecino in casa biancoceleste continua a tenere banco e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore si è allenato da solo a Formello in attesa del chiarimento con il club che al momento non c’è stato e non è in agenda.

Sarri alle prese con una formazione rimareggiata

Sabato la Lazio rischierà di presentarsi con una formazione rimareggiata. Il tecnico ha recuperato Zaccagni e Casale, con il primo giocatore già in gruppo e con l’altro che lo sarà da oggi. Non è ancora sicuro però di avere Luis Alberto che ieri si è allenato ancora a parte, non disporrà nemmeno di Romagnoli che tornerà la prossima settimana e potrebbe perdere pure Patric e Isaksen, usciti con problemi muscolari dalla sfida col Genoa.