I Lions Bergamo puntano sulla “GulloCam” | Le novità

La GulloCam convince tutti, dopo lo scetticismo iniziale, la scommessa targata Francesco Gullo prosegue il cammino verso il grande successo. Ora sono i Lions Bergamo a puntare sulla tecnologia innovativa firmata Gullo. Non solo calcio, sono tanti gli sport e discipline sportive a puntare sulla GulloCam.

Le parole di Francesco Gullo: “Ho brevettato la GulloCam FG 18 con l’obiettivo di offrirla per il calcio e l’ho testata per la Serie A a bordocampo durante Monza-Napoli della scorsa stagione. Quell’esperimento è arrivato dopo un anno di lavoro dal primo test svolto con Simone Perrotta, Stefano Sorrentino, Fabio Moro e Davide Dionigi. Abbiamo dimostrato che in un secondo la telecamera possa scendere così da essere sicura per i giocatori ed evitare problemi nel momento in cui si muovono – ha spiegato Gullo -. In attesa che si cambino le regole per i calci di rigore, ho deciso di puntare su altri sport e così ho puntato sul football americano ottenendo ottimi risultati con uno zoom che possa diventare x20 e possa rimanere sotto terra per trecento giorni senza problemi”.

Un progetto che è piaciuto subito ai Lions Bergamo grazie a Stefano Castiglia, responsabile della comunicazione della squadra orobica, che ha proposto alla dirigenza l’innovativo oggetto con l’obiettivo di riprendere alcune azioni delle sfide della formazione cittadina.

Ecco l’idea del test e di un accordo fino al 2045 con l’obiettivo di andare oltre, raggiungere in particolare gli Stati Uniti e l’NFL dove attualmente non esistono telecamere di questo genere se non nelle immagini del celebre film “Ogni Maledetta Domenica”.

“Quando ho visto la GulloCam, ho capito subito che potesse avere un grandissimo potenziale, soprattutto in America. Gli americani hanno spesso voglia di sperimentare, di spingere il pubblico a guardare i propri sport – – ha aggiunto Cristian Longhi, presidente dei Lions Bergamo -. L’ideale sarebbe di posizionarle a cinque yard dalla linea di fondo così come lungo lo spazio di gioco oltre che vicino alla zona del field goal così da poter mostrare il kick-off”.

“Testerò la GulloCam anche con il golf, il tennis e la Formula 1 con cui ho già fatto un tentativo con una vecchia auto di Ayrton Senna, ma sono certo che può essere sicura per il football americano e il baseball. Il brevetto vale fino al 2045 in 112 paesi fra Europa e Stati Uniti, con l’obiettivo di cambiare lo sport. Quello che si è fatto con i Lions è di fare un’esclusiva per l’NFL per dare una novità nelle immagini”.