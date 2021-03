Tennis, Goran Ivanisevic, coach di Novak Djokovic, ha parlato ai giornalisti dei piani futuri del fuoriclasse di Belgrado.

Novak Djokovic ha eguagliato il primato di Roger Federer e per la settimana numero 310 della carriera è in vetta alla classifica ATP. Dall’8 marzo il 33enne di Belgrado stabilirà il nuovo record (311 settimane da n. 1). Nole, fresco vincitore degli Australian Open, ha rimediato uno strappo agli addominali che si è aggravato di partita in partita, ma il numero 1 al mondo ha resistito al dolore pur di portare a casa il nono titolo a Melbourne. Il suo coach, Goran Ivanisevic, ha fatto il punto della situazione sul programma di Nole: “È realistico pensare che Nole non tornerà a giocare prima della stagione sulla terra rossa. Visto l’infortunio non è necessario affrettare i tempi ma l’unica eccezione che Nole potrebbe fare riguarda un ritorno anticipato per il Masters 1000 di Miami, evento che inizierà il prossimo 22 Marzo. Non c’è bisogno di correre rischi, aspettiamo la risonanza magnetica e poi valuteremo il da farsi”

L’ex tennista croato prosegue: “Non credo che incentrerà tutti i suoi sforzi solo i tornei del Grande Slam, giocherà sicuramente un paio di tornei prima del Roland Garros, poi un torneo sull’erba prima di Wimbledon e poi ci saranno le Olimpiadi. Per quel che riguarda la stagione indoor credo che già da quest’anno potrebbe giocare un paio di tornei in meno rispetto al solito. Prima di entrare nello Slam è necessario entrare in condizione e c’è bisogno di una buona preparazione, quindi credo sia impossibile giocare gli Slam senza disputare tornei in precedenza.”

Per quanto riguarda la classifica Atp, nessuna variazione nelle prime dieci posizioni. Alle spalle di Nole rimane Rafael Nadal tallonato da Daniil Medvedev, finalista degli Australian Open 2021. Matteo Berrettini resta decimo (3480 punti), Fabio Fognini diciottesimo (2535 punti).