La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato i vincitori della quinta edizione dei Trofei LNP per la Serie A2 Old Wild West per i migliori interpreti della regular season, a seguito di votazione da parte dei presidenti, allenatori e capitani dei Club di Serie A2 Old Wild West.

MVP ITALIANO LANIERI – SERIE A2 2020-21



OUSMANE DIOP (Reale Mutua Torino)

Il riconoscimento va al centro classe 2000 della Reale Mutua, che ha ricevuto 131 preferenze. Originario del Senegal, approdato in Italia nel 2015, nella sua seconda stagione a Torino ha avuto medie di 15.6 punti e 7.4 rimbalzi in 26.0 minuti, con il 69% da 2, il 37% da 3 ed il 75% ai liberi. Alle sue spalle un altro giocatore della Reale Mutua Torino, Alessandro Cappelletti con 97, e Pierpaolo Marini (GeVi Napoli) con 90 voti.





MVP STRANIERO LANIERI – SERIE A2 2020-21



CHARLES THOMAS (Givova Scafati)

Il premio è vinto dall’ala statunitense della Givova, classe 1986, con 132 voti. Per lui una stagione da 18.2 punti e 7.1 rimbalzi a gara, con il 50% da 2, il 37% da 3 e l’80% ai tiri liberi, in 26.1 minuti, con la Givova vincitrice della Supercoppa LNP e semifinalista della Coppa Italia di categoria. Sul podio tra gli stranieri anche Jordan Floyd (Orlandina Capo d’Orlando) con 101 e Terrence Roderick (Unieuro Forlì) con 96 preferenze.





MIGLIOR UNDER 21 ADIDAS – SERIE A2 2020-21



LORENZO BUCARELLI (Atlante Eurobasket Roma)

Il miglior giovane del campionato è la guardia classe ’98 dell’Eurobasket, con 169 voti. Al suo ultimo anno nella categoria Under, Bucarelli, nato a Firenze, ha disputato una stagione a tutto campo con 12.4 punti, 4.3 rimbalzi e 4 assist in 28.3 minuti di media, con il 46% da 2, il 33% da 3 ed il 76% ai liberi, portando i capitolini ai playoff, dove l’Eurobasket si è qualificata per le semifinali nel Tabellone Argento. In seconda posizione Ousmane Diop (Reale Mutua Torino), già vincitore del premio di Mvp italiano Lanieri, con 151; terzo è Federico Zampini (Top Secret Ferrara) con 60 preferenze.







MIGLIOR ALLENATORE LAVOROPIÙ – SERIE A2 2020-21



ALESSANDRO RAMAGLI (Tezenis Verona)

Il più votato tra gli allenatori è Ramagli, livornese, nato nel 1964, con 119 voti. Subentrato sulla panchina della Scaligera lo scorso 11 febbraio, con un record di squadra di 6 vinte e 9 perse, ha guidato la Tezenis a 14 successi in 17 gare di stagione regolare, 13 dei quali consecutivi, portando i veronesi al primo posto nel girone Giallo di seconda fase e all’approdo alle semifinali playoff, dove la Tezenis affronterà la Reale Mutua Torino. Secondo posto per Demis Cavina (Reale Mutua Torino) con 98, terzo è Damiano Pilot (Atlante Eurobasket Roma) con 91 preferenze.