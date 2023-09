Quarta e Bonaventura piegano l’Udinese: i viola passano per 0-2

Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina di Italiano

La Fiorentina supera l’Udinese e vola a 10 punti. Ai viola basta una rete di Martinez Quarta che, su un lancio di Bonaventura, trafigge Silvestri e regala la seconda vittoria consecutiva alla sua squadra. Al 92′ la chiude Bonaventura con un destro da fuori area che non lascia scampo al portiere. Timida reazione dell’Udinese vicina al pari con Lucca. Ancora nessuna vittoria per i friulani, fermi a tre punti in classifica.

Udinese-Fiorentina, risultato e tabellino

0-2

Reti: 28’pt Martinez Quarta, 47′ st Bonaventura.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Festy, Samardzic (38’st Pafundi), Walace (29’st Pereyra), Payero (18’st Lovric), Kamara (30’st Zemura); Thauvin (18’st Success), Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camarà. Allenatore: Sottil.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò (5’pt Kayode), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez (30’st Arthur), Mandragora (30’st Duncan); Kouamé (22’st Beltran), Bonaventura, Brekalo (22’st Milenkovic); Nzola. A disposizione: Martinelli, Christensen, Sottil, Ikone, Infantino, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci. Allenatore: Italiano