Brutte notizie per Andrea Iannone, il TAS ha infatti condannato il pilota a 4 anni di squalific

Quattro anni di sospensione per Andrea Iannone, questa la decisione del Tas che rischia di mettere la parola fine alla carriera del pilota di Vasto. La sanzione decorre dal 17 dicembre 2019 – come riporta mediaset – giorno in cui era stata comunicata la sua positività a uno steroide anabolizzante (il Drostanolone), in seguito a un controllo antidoping svolto dopo il GP di Malesia.