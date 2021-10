Ibrahimovic parla del suo futuro, la rivelazione è a sorpresa

Intervistato da Telefoot, Ibrahimovic ha parlato del suo futuro e le dichiarazioni sono sorprendenti: “Non sono sicuro che il Milan sia l’ultima squadra in cui giocherò. Voglio restare in campo finché posso. Se volessero mandarmi via e io sento di poter andare ancora avanti, continuo. Al Milan ho un grande ruolo, grandi responsabilità, la possibilità di esprimere la mia leadership. È una situazione che mi piace e che mi dà tanto perché sono il più grande. Ed è la prima volta che mi ritrovo in questa situazione“.