Milan senza Ibrahimovic

In Europa League il Milan dovrà rinunciare a Ibrahimovic. Il centravanti svedese ha infatti contratto il Coronavirus, i rossoneri dovranno di conseguenza fare a meno dell’attaccante che non sarà a disposizione di Pioli per la sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt, valida per il terzo turno preliminare.