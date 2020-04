Ibrahimovic e il Milan

Ibrahimovic torna a parlare, ecco le parole rilasciate dallo svedese al termine di un allenamento disputato nella sua Svezia: “Ho un contratto con il Milan e vedremo come finisce lì e se finisce. Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile ma non sai mai cosa può succedere. A me piace esibirmi, voglio essere in grado di contribuire con qualcosa di mio”.

L’attaccante parla anche del passato e del Malmoe: “Ho giocato con il Malmoe e ho fatto quello che ho fatto nonostante non fossi il benvenuto. Sento di essere stato troppo gentile con loro – ha dichiarato Zlatan a in un’intervista con Dplay -. Li ho aiutati tutto l’anno. Come? Dando loro 100 milioni che in questi tempi… Quindi bisognerebbe essere grati, invece di aprire bocca per darle fiato. La statua? Una vergogna. Volevano attirare l’attenzione, roba da asilo ma non cancelleranno la mia storia. Ma ora basta, ora voglio aiutare e portare in alto l’Hammarby”.