Ibrahimovic annuncia :”Tornerò tra una o due settimane”

Ibrahimovic infortunio

“Non è niente di grave, torno tra una o due settimane“. Così Zlatan Ibrahimovic ha commentato il problema fisico rimediato domenica scorsa contro il Napoli, lanciando un messaggio di conforto ai tifosi milanisti. Intervistato dal giornale sportivo svedese Sportbladet, il centravanti 39enne ha tranquillizzato spiegando il problema fisico accusato contro il Napoli, che lo costringe a saltare la sfida di Europa League contro il Lille in calendario domani giovedì 26. L’attaccante quindi salterà la prossima partita di campionato contro la Fiorentina, ma proverà a rientrare per la sfida del 3 dicembre in Europa League contro il Celtic.