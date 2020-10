Ibrahimovic trascina il Milan: “Credo nello scudetto”

Ibrahimovic anima Milan

Ibrahimovic trascina i rossoneri, una vittoria che porta entusiasmo in casa Milan. Una doppietta dello svedese regala la stracittadina ai ragazzi di Pioli, il gigante rientrato da poco dopo lo stop causa Covid è entusiasta e dichiara:”Pensiamo una partita per volta. Al mio arrivo dovevamo centrare l’Europa e ci siamo arrivati. Il club vuole ancora questo, io ho in testa altro ma lo tengo per me. Sicuramente possiamo vincere lo scudetto, noi ci crediamo e vedremo alla fine come andrà”