L’arrivo di Luciano Spalletti inizia a dare segnali positivi, la Juventus sta iniziando ad avere una continuità che aveva perso. Nonostante la vittoria sul Bologna e il momento positivo, la società bianconera comincia a muoversi in vista del mercato di gennaio. L’obiettivo è quello di rinforzare sicuramente il centrocampo, sia nella zona centrale che sulle fasce.

Juventus, rinforzi a centrocampo: due nomi in pole

La società della Vecchia Signora continua a seguire il giocatore del Marsiglia, Pierre-Emile Hojbjerg, che alla Continassa potrebbe garantire qualità, leadership ed esperienza internazionale, quello di cui la Juve ha bisogno. Il danese risulta anche perfetto per il modulo di Spalletti, in quanto sarebbe capace sia di giocare nell’attuale 3-4-2-1 o in un ipotetico 4-2-3-1. La Juve, considerando l’opposizione di De Zerbi alla partenza del giocatore, potrebbe pensare di inserire una contropartita nella trattativa: Manuel Locatelli.

La Juve non ha intenzione di perdere occasioni e, in virtù di perdere la possibilità di portare via il giocatore da Marsiglia, pensa anche ad un’alternativa. Tra i calciatori in scadenza nel giugno 2026, è saltato fuori quello di Xaver Schlager, centrocampista austriaco mancino classe 1997 del Lipsia. Perfetto anche per le casse della Juventus, guadagna circa 2 milioni di euro all’anno, ovvero 4 milioni lordi.