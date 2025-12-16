Nel vivo, già da settimane, anche il Calciomercato Roma. Tante le voci che si sentono intorno all’ambiente giallorosso. La certezza è la necessità di Gasperini di rinforzare alcuni reparti e, negli ultimi giorni, sono circolate diverse voci di mercato che accostano la Roma a diversi nomi.

Calciomercato Roma, la lista di Massara

Tra i nomi accostati alla società capitolina in vista della finestra di gennaio c’è anche quello di Albert Gudmundsson, islandese in forza alla Fiorentina. Sembrerebbe solo un’idea in valutazione, almeno per il momento, dove non risultano contatti né una trattativa avviata. La Fiorentina valuterebbe una cessione solo davanti a un’offerta importante.

Non è finita qui; secondo le indiscrezioni da Sky Sport, sul taccuino di Massara sono spuntati altri nomi. Oltre a Zirkzee, seguito da mesi, ci sarebbero due nuovi nomi: di Beto dell’Everton e il classe 2006 del Genoa Jeff Ekhator. Per quanto riguarda l’attaccante dell’Everton, in scadenza nel 2027, si starebbe riflettendo su uno scambio con Artem Dovbyk. Difficilmente sarà uno scambio secco, visto il diverso valore di mercato dei due giocatori e per il fatto che il contratto dell’attaccante giallorosso scade nel 2029. Da capire anche le volontà dei due centravanti.