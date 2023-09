Ibrahimovic, valore aggiunto o figura ingombrante? Il Milan deve riflettere…

Milan, futuro in rossonero per Ibrahimovic?

Prima della sfida con il Newcastle visita a sorpresa a Milanello, al fianco di Pioli a bordo campo impossibile non concentrarsi sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese presto di nuovo al Milan con un ruolo dirigenziale? Sono molti i tifosi rossoneri che sperano di poter contare anche sull’apporto di Zlatan, ma siamo certi sia la scelta migliore? Il passato ci insegna che non necessariamente un grande calciatore sia stato poi esemplare anche da dirigente. Altro dubbio, siamo certi che una figura ‘ingombrante’ come quella dello svedese sia realmente un valore aggiunto per l’allenatore e l’ambiente e che non risulti invece un peso.

Quale ruolo per Ibra? Un ruolo decisionale o una figura più di immagine in stile Zanetti-Inter? L’allenamento post derby, prima di una sfida importante di Champions, ha fatto sorgere qualche dubbio. Ibrahimovic ha praticamente offuscato la figura di Pioli, il rischio di ‘toglier spazio’ al tecnico sembra reale. Ai dirigenti del Milan la scelta, offrire un ruolo da dirigente a Zlatan o limitarsi a qualche visita a sorpresa da tifoso vip? Staremo a vedere.