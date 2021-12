Icardi-Milan, dipende da Neymar e… dalla Juve

Icardi pronto a tornare in Serie A

Il futuro di Mauro Icardi di nuovo in Serie A? Il Milan sembrerebbe fare sul serio, l’obiettivo di regalarsi un bomber di razza è chiaro, l’ex interista rappresenterebbe l’occasione low cost con la sicurezza di assicurarsi un attaccante che già conosce la Serie A e con i numeri dalla sua parte. Nelle scorse settimane indiscrezioni parlavano di accordo praticamente raggiungo, l’infortunio occorso a Neymar avrebbe però cambiato le carte in tavola. I parigini non sembrano al momento intenzionati a privarsi dell’attaccante visto il ko del brasiliano. Tutto potrebbe cambiare a guarigione avvenuta. Leonardo sarebbe in contatto con i dirigenti rossoneri, pronti a valutare l’approdo in rossonero già a gennaio.

Su Icardi torna anche la Juve, la pista Vlahovic sembra diventare poco percorribile, ecco che a tornar di moda è il nome di Icardi. Un flirt che dura da tempo, Icardi gradirebbe i bianconeri, dove troverebbe sicuramente una maglia da titolare e un ambiente a lui congeniale. Icardi già ai tempi dell’addio all’Inter aveva flirtato con la Juve per poi accasarsi al PSG.

Tra problemi familiari e presunte separazioni, Mauro Icardi e Wanda Nara pensano al futuro. Di nuovo in Serie A? Dipende ‘anche’ da Neymar.