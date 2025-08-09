La Juventus continua a guardarsi intorno sul mercato, in attesa di piazzare cessioni come Douglas Luiz e Dusan Vlahovic, due grandi ostacoli per il mercato in entrata, continua a fare sondaggi. In pole tra gli interessi di Comolli è finito Matt O’Riley.

Juventus, a tutto mercato in Premier League

I bianconeri sono finiti sulle tracce di O’ Riley già da qualche settimana. Sul giocatore non ci è finita solo la Juventus ma anche la Roma, con desiderio e richiesta di Gasperini, hanno puntato il giocatore. La Vecchia Signora è a caccia di un nuovo innesto a centrocampo. Il punto è che però, in questo momento, molte squadre sparano alto su un prezzo che la Juventus non vuole continuare a vedere al rialzo, considerando l’esigenza di vendere prima Douglas Luiz.

Matt O’Riley. 24 anni, gioca al Brighton, dov’è arrivato un anno fa dopo essere esploso con la maglia del Celtic. È ufficialmente una mezzala, perfetto per le necessità di Igor Tudor. A prescindere, O’Riley intriga per un motivo molto più sostanziale: rispetto agli altri profili sondati finora, ha un costo inferiore, intorno ai 30 milioni. E sono più o meno quelli idealmente recuperabili da Douglas Luiz, rimasto in attesa di uno sblocco mai arrivato.