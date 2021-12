Milan, scelto l’erede di Ibrahimovic: colpo da 30 milioni

La società rossonera è sempre alla ricerca di un attaccante per il post Ibra.

Il Milan pensa al futuro. Maldini e Massara stanno pianificando già la prossima stagione, dove Ibrahimovic potrebbe però non esserci. Il futuro del calciatore svedese è sempre più in bilico e con il solo Giroud (con Pellegri sempre infortunato) a disposizione la società rossonera è alla ricerca di un grande colpo in attacco.

Chi è sul piede di partenza è proprio il giovane Pellegri, che visto i parecchi infortuni susseguitosi ha raccolto solamente 4 presenze quest’anno, questo potrebbe convincere il Milan a restituire il calciatore a fine anno. Su di lui ci sarebbe il Torino di Juric.

Milan, è Scamacca il post Ibrahimovic

Maldini e Massara sembrano avere le idee su chi debba essere il sostituto il prossimo anno di Ibra. I due in occasione della gara di domenica contro il Sassuolo sono rimasti impressionati dalla prestazione fatta da Scamacca contro il Milan dove il giocatore oltre ad andare a segno ha fatto reparto da solo.

Il giocatore del Sassuolo e della Nazionale, per età e rendimento rappresenta l’identikit ideale per raccogliere l’eredità pesante di Ibrahimovic. Il ds del Sassuolo Carnevali chiede da tempo 30 milioni di euro visto che sa che dietro al giocatore ci sono molti club e che quindi potrebbe scatenarsi un’asta sull’attaccante romano. Il prezzo del cartellino potrebbe abbassarsi magari inserendo il cartellino di Gabbia, difensore che potrebbe fare il suo cammino a Sassuolo come magari Frattesi, Raspadori e gli ex Politano e Locatelli. Più defilate le piste che portano a Vlahovic e Alvarez, attaccanti dove su di loro c’è anche l’interesse della Juventus di Allegri.