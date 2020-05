Tonali nerazzurro grazie a Icardi

Mercato Inter in fermento, è di oggi l’ufficialità del passaggio di Icardi al PSG. Ora i nerazzurri proveranno l’affondo decisivo per assicurarsi Tonali. Il centrocampista del Brescia in nerazzurro grazie al cash ricavato dalla cessione di Icardi. Inter pronta ad offrire alle rondinelle 35 milioni di euro più bonus o il prestito di un giovane, Esposito o Pinamonti. Tonali per molti rappresenta il nuovo Pirlo, la dirigenza nerazzurra vuole accelerare i tempi per anticipare Juventus e Milan, ci riuscirà? Marotta pronto al grande assalto, quello decisivo.