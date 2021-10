Un tweet galeotto poi rimosso di Icardi, e quella didascalia che fa riflettere

Un tweet nella notte regala una nuova puntata alla telenovela Icardi-Wanda Nara. Sconcertante la didascalia che accompagno lo scatto bollente che raffigura i due ex coniugi a letto nudi: “Quando sei in ‘mood single’ su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono!”, ha scritto Icardi. Poi taggando Wanda, le ha chiesto: “Dove siamo? Non mi è chiaro”. Cosa vorrà intendere Maurito Icardi? Alla prossima puntata…