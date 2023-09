Il Bari sogna il colpo Quagliarella

Il Bari alla ricerca di un attaccante

Il calciomercato si è appena concluso, ma gli svincolati possono ancora accasarsi in un nuovo club, ed il Bari sta cercando un attaccante.

Gli infortuni di Menez e Diaw sono pesanti, ed i soli Sibilli e Nasti non possono reggere da soli il peso di un attacco che resta spuntato. Il Ds Polito sembra voler tirar fuori dal cilindro il colpo Quagliarella, un ex che a Genova sponda Sampdoria non sarà mai dimenticato, contatti in corso, ma piace anche Stefan Okaka anche lui ex Doria che è alla ricerca di un rilancio in Serie B.

Il Bari alla ripresa del campionato è atteso dalla difficilissima trasferta di Pisa, con Sibilli che ritorna dove si è fatto notare al grande calcio.