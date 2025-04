Fantacalcio – Diao chiude la stagione da super Top; per Otoa esordio da incubo

Pochi gol dagli attaccanti più attesi; ecco tutti i Top e Flop di giornata

Anche il trentatreesimo turno si conferma avaro di soddisfazioni per i bomber più acclamati, mantenendo così il trend delle ultime settimane. Assenti Kean e Thuram, a secco Retegui, Lautaro e Vlahovic, tocca a Diao recitare la parte del leone con il suo 14 di fantamedia. Peccato che proprio ieri in allenamento il calciatore del Como si sia procurato una lesione che lo metterà KO fino al termine della stagione. Vediamo ora i Top e Flop ruolo per ruolo

PORTIERI – Nessun rigore sventato ne interventi prodigiosi in questo turno, così il migliore tra gli estremi difensori è il comasco Butez che mantiene inviolata la sua porta e merita un bel 7 in pagella; meritevoli di attenzione anche Mandas, Suzuki e Milinkov che ricevono una votazione pari a 6,5 per le loro prestazioni restando imbattuti. Anche Maignan e Radu totalizzano lo stesso risultato parziale ma subendo rispettivamente uno e due gol “chiudono” con meno lusinghieri 5,5 e 4,5. I peggiori di giornata per il Fanta sono Vasquez e Falcone che partendo rispettivamente da 5 e 6 chiudono entrambi con un 3 a causa delle reti incassate. Male anche Okoye con 3,5 mentre Leali e Caprile meritano fantacalcisticamente un 4.

DIFENSORI – Gosens ed il giovane granata Dembelè con una rete a testa ed una prestazione da 7 chiudono al primo posto con un 10 di fantamedia complessivo. Bene anche Goldaniga che aggiunge un gol ed un’ammonizione al suo 6,5 di partenza toccando così quota 9 a livello Fanta. Citazioni di merito per Bellanova e Pellegrini che partendo da 7 e siglando un assist a testa meritano un complessivo 8 di fantamedia. A livello prestazionale da sottolineare l’exploit del giovane difensore del Parma Leoni meritevole di un 7,5 che lo rende il migliore della giornata al netto di bonus. Decisamente negativo invece l’esordio in serie A di Otoa che con la sua espulsione al 21’ del primo tempo rende difficile la vita al suo Genoa, poi sconfitto dalla Lazio; per lui un 4 in pagella che il rosso abbassa inevitabilmente a 3. Male anche Kelly, Gallo, Baschirotto, Veiga e Idzes, tutti bocciati con un secco 5 che non ammette repliche.

CENTROCAMPISTI – Come detto è Diao, di gran lunga, il Top assoluto di giornata e quindi anche tra i centrocampisti con il suo 14 di fantamedia. Alle sue spalle si fermano a 10 (7 + gol) Ederson, Fazzini, Anjorin, McTominay e Yeboah; anche Orsolini chiude con la stessa fantamedia ma soltanto perché penalizzato da un cartellino giallo. Curioso come a livello prestazionale salgano sul terzo gradino del podio contemporaneamente ben tre calciatori del Como: Strefezza, Da Cunha e Paz tutti con un bel 7 (arrotondato ad 8 grazie ai rispettivi assist). Il cartellino rosso trasforma in un incubo i pochissimi minuti giocati dal centrocampista laziale Belahyane che si becca un 4 ridotto a 3 dalla sanzione disciplinare. Giornata decisamente da dimenticare anche per Pierret, Pulisic, Lovriv e Perez che prendono 5 in pagella.

ATTACCANTI – Senza marcature multiple è ricco il plotone degli attaccanti che realizzando una rete toccano quota 10. Sono: Beltran, Dia, Castellanos, Pellegrino e Adams; mezzo punticino in meno per Piccoli che “becca” un cartellino giallo penalizzante. 7 di partenza anche per Soulè che vi aggiunge l’assist decisivo per la vittoria della Roma e “chiude” con un ottimo 8. La coppia bianconera Vlahovic- Kolo Muani guida il gruppo dei peggiori, tutti meritevoli di un poco edificante 5 in pagella. Gli altri sono Banda e Leao; poco meglio Correa, Nico Gonzalez, Yildiz, Krstovic e Mota che giungono alla stessa fantamedia meritando 5,5 ma autopenalizzandosi rimediando un cartellino giallo.