Fantacalcio – Centrocampisti da bonus e rendimento

Quali centrocampisti prendere per il Fantacalcio

Dopo portieri e difensori è la volta dei centrocampisti; quello di metà campo è il reparto più difficile da decifrare in quanto (specie se utilizzate il metodo “Classic”) in questo settore potete trovare qualsiasi tipologia di giocatore: da quello sempre presente, poco falloso e costante, che non vi farà mai mancare il suo apporto in termini di presenza ma non vi darà mai più del 6 in pagella, a quello che potrebbe farvi vincere da solo una partita ma dal quale non saprete mai cosa aspettarvi nella successiva… Trovare il giusto mix tra queste due tipologie estreme sarà la chiave decisiva per costruire un centrocampo coi fiocchi in grado di darvi bonus e stabilità!

CENTROCAMPISTI TOP

Ammesso che si accasi in tempo alla Juventus, ma anche dovesse trovare l’accordo con la società e restare a Bergamo, Koopmeiners (29 crediti) rappresenta un “must” per la stagione che sta per partire; stesso discorso per Pulisic (appena più caro, 30 crediti) e Calhanoglu (28). Tutti e tre lo scorso campionato hanno fatto sfracelli e tutto fa pensare che possano ripetersi sugli stessi livelli. Almeno uno sarebbe opportuno averlo in squadra. Unica nota negativa per quanto riguarda il turco dell’Inter: qualora i nerazzurri dovessero guadagnarsi meno rigori, il suo rendimento fantacalcistico potrebbe subire un discreto calo…

CENTROCAMPISTI SEMI TOP

Appartengono a questa categoria quei centrocampisti che potrete prendere, se ci riuscite, sia come supporto ad uno dei precedenti, sia, magari accaparrandosene un paio, in surroga degli stessi. Elementi come Colpani (23), Zaccagni (27), Politano (24), Lorenzo Pellegrini (22) e Orsolini (21) possono dare grosse soddisfazioni in termini di bonus anche perché spesso utilizzati a ridosso delle punte o addirittura come secondo attaccante o componente di un tridente. Tutti e quattro inoltre ci sanno fare sui calci piazzati, quindi…

Appena un gradino sotto a livello di possibili bonus troviamo Barella, Loftus-Cheek e Ferguson. Al primo consigliamo di affiancare Frattesi che spesso si alternerà con lui ed è in grado di colpire anche subentrando a partita in corso; lo scozzese del Bologna invece è al momento ai box per un grave infortunio ma dovrebbe tornare a disposizione per novembre: prendetelo (tirando verso il basso il prezzo) abbinandolo a Fabbian che lo scorso campionato ha fatto vedere di essere all’altezza della nostra serie A e certamente non avrà un prezzo inaccessibile. Appena arrivato nel nostro Paese ma pronto a stupire Douglas Luiz che la Juventus ha inserito nel proprio motore in luogo di Rabiot; meno costante del francese ma più propenso al bonus, il brasiliano va preso al giusto prezzo; non svenatevi ma non pensate di acquistarlo a poco. Occhio poi al rumeno Man del Parma; in serie B è stato un vero portento e listato centrocampista può essere una rivelazione anche in A; per noi vale un secondo/terzo slot nella vostra batteria di centrocampo.

Per quanto fatto in passato e per potenzialità (a volte solo parzialmente espresse), valgono la collocazione di SEMI TOP anche Samardzic, Zielinski, Ederson e Strefezza, tutti elementi da prendere senza strafare in asta ma ottimi come terzo/quarto slot o se presi in coppia. Il polacco ex Napoli potrebbe trovare meno spazio del solito ma Inzaghi solitamente effettua tutti i cambi e secondo noi Zielinski entrerà sempre nel primo slot (che l’ex tecnico della Lazio esegue spesso intorno al 60’), quindi assicurandosi almeno il voto. Anche Pasalic, Pessina e Guendouzi potrebbero essere un ottimo complemento per il vostro reparto nevralgico; l’atalantino ed il capitano del Monza possono anche calciare qualche rigore mentre il francese sarà più responsabilizzato e magari concedere qualche bonus in più (ma occhio alle ammonizioni).

CENTROCAMPISTI DI RENDIMENTO

Per chi utilizza (anche) il bonus modificatore, ma anche per chi non lo applica, ecco una serie di centrocampisti affidabili, poco propensi al bonus ma che vi garantiranno spesso il voto ed una media generalmente sufficiente: Frendrup, Zambo Anguissa, Fagioli e Aebischer in prima battuta, Lovric, Cristante, Duncan e Bennacer in caso di necessità. In questa categoria potrebbe inserirsi anche il neo romanista Le Fee.

CENTROCAMPISTI A SORPRESA O DA SCOMMESSA

Da prendere sotto traccia, se ce la fate, sperando nella sua definitiva esplosione dopo un’ottima annata in serie B; parliamo dell’altro parmense Bernabè! Sempre tra le neopromosse a Venezia la coppia Tessmann-Busio meriterebbe le vostre attenzioni, mentre nel Como occhio a Da Cunha. Anche se potrebbe accusare il salto in una città come Roma, una puntatina su Tchaouna noi la faremmo, così come non possono essere trascurate la voglia di rivalsa di Zaniolo e le imprevedibili ma spesso geniali invenzioni di Verdi e Viola. Per chiudere il lotto prendete in considerazione anche elementi come Oristanio, Weah, Chukwueze ed il redivivo Castrovilli. Ah dimenticavo… se Nesta gli darà fiducia l’ultimo della dinastia dei Maldini potrebbe stupire.