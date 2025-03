Il Como ci prova ma l’Empoli resiste, solo pari al Sinigaglia (1-1)

Como ed Empoli si dividono la posta in palio nella trentesima giornata di Serie A. Dopo un buon primo quarto d’ora, la squadra di casa perde lucidità ed equilibrio con lo scorrere dei minuti, scoprendo il fianco alle ripartenze degli ospiti. L’Empoli si dimostra un avversario pugnace e resiliente, andando spesso e volentieri alla conclusione sfruttando alcune disattenzioni difensive degli avversari. Nella ripresa il Como spinge e trova il gol di Douvikas, ma si fa poi riprendere da Kouamé, che trova la rete dopo averla sfiorata a più ripresa nel corso della gara. Sul finire della gara gli animi si scaldano: Fazzini, di rientro dall’infortunio, viene espulso e il Como sfiora la rete prima con Da Cunha e poi con Goldaniga. I Lariani guadagnano un punto sull’Hellas Verona, mentre l’Empoli guadagna un punto sul Venezia (sconfitto in casa dal Bologna) dimostrandosi comunque una valida contendente per la salvezza.

Como – Empoli: i padroni di casa spingono, ma sono gli ospiti ad avere le occasioni migliori

I padroni di casa non perdono tempo e al secondo minuto, dopo un bel fraseggio tra Caqueret e Diao, trovano la prima conclusione con il destro di Strefezza. Nel primo quarto d’ora della gara è il Como a dettare i ritmi del gioco pur correndo qualche rischio: al 14′, infatti, Cacace è bravo a sfruttare un buco sulla fascia sinistra senza riuscire, però, a servire al meglio Kouamé al centro dell’area. Nonostante qualche piccola distrazione difensiva, i Lariani spingono e al 19′ passerebbero anche in vantaggio se non fosse per il fuorigioco di Goldaniga (autore del colpo di testa decisivo) prontamente segnalato dal direttore di gara. L’Empoli affida a Henderson la reazione, ma il suo tentativo viene facilmente intercettato da Butez: da qui in avanti gli ospiti continuano a macinare gioco pur non trovando mai il guizzo decisivo per passare in vantaggio. Al 34′ l’Empoli ha una grandissima chance per portarsi in vantaggio: Pezzella viene servito sulla corsa e cerca Kouamé sul primo palo, tuttavia la spizzata dell’attaccante ivoriano va fuori di poco. Al 38′ arriva una doppia e clamorosa occasione da gol per gli ospiti: Grassi colpisce il palo con un colpo di testa da posizione invitante e sul prosieguo dell’azione, Esposito spara alto da distanza ravvicinata. Poco prima della fine del primo tempo, Esposito combina con Kouamé, il quale scarica un destro potente che però non mette in difficoltà il portiere avversario.

Como – Empoli, a Douvikas risponde Kouamé

Nella ripresa, il Como torna in campo con lo stesso approccio dei primi minuti del primo tempo: prima trova la conclusione con Perrone, respinta da Vasquez sopra la traversa, poi Goldaniga spreca malamente un colpo di testa da posizione favorevole. Dopo pochi minuti, Grassi è bravo a recuperare palla sull’errore di Alberto Moreno e lancia in verticale Kouamé: il centravanti ivoriano è bravo a superare Butez sulla corsa, ma la palla (smorzata anche dalla scivolata di Kempf) si ferma sul palo. La partita prosegue sui binari dell’equilibrio visto che nessuna delle due squadre riesce a imporsi sull’altra: il Como cerca di non snaturarsi e tenere fede alle sue idee di gioco, l’Empoli attende e riparte alla ricerca di spazi utili. Al 60′, però, il fraseggio della squadra di casa dà i suoi frutti: triangolazione perfetta tra Goldaniga, Caqueret e Vojovoda che permette a Douvikas di realizzare il suo primo gol in Serie A con un tap-in facile facile. Il Como non si accontenta del gol del vantaggio e continua a spingere trovando lo specchio della porta prima con Strefezza e poi con Da Cunha su punizione, ma Vazquez si fa trovare pronto in entrambe le occasioni. La squadra di casa, quindi, macina gioco e si dimostra pericolosa su ogni ripartenza mettendo in seria difficoltà la difesa dell’Empoli. Gli uomini di D’Aversa, pur soffrendo per gran parte della ripresa, reagiscono e trovano il gol del pari al 75′: Pezzella scodella un buon pallone in mezzo che trova l’incornata decisiva di Kouamé. Le squadre, quindi, si allungano alla ricerca del gol vittoria decisivo: Ikoné prova a penetrare in area per servire Douvikas, ma Mariannucci e Bacci arrestano la sua corsa. All’88’ l’Empoli sfiora il vantaggio: la pressione di Colombo sui difensori del Como permette a Kouamé di trovarsi solo davanti a Butez, ma la sua conclusione finisce sopra la traversa. Al 92′ Fazzini falcia in maniera pericolosa Ikoné: l’arbitro Mariani estrae per lui il cartellino rosso e l’Empoli chiude la gara in dieci uomini.

Como – Empoli, il tabellino

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojovoda, Kempf, Goldaniga, Moreno (57′ Valle); Sergi Roberto (46′ Perrone), Caqueret (87′ Gabrielloni); Da Cunha, Diao, Strefezza (77′ Ikoné); Cutrone (57′ Douvikas). All. Fabregas.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Viti (57′ Fazzini), Goglichidze (70′ Solbakken), Marianucci; Gyasi (85′ De Sciglio), Grassi, Henderson (70′ Bacci), Pezzella; Cacace, Esposito (70′ Colombo); Kouamé. All. D’Aversa.

Reti: 60′ Douvikas (C), 75′ Kouamé (E)

Ammoniti: 11′ Goglichidze (E), 24′ Goldaniga (C), 29′ Sergi Roberto (C), 66′ Pezzella (E), 68′ Henderson (E), 82′ Grassi (E), 83′ Gyasi (E)

Espulsi: 90+2′ Fazzini (E)