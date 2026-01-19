Il Como fa imPazzire la Lazio (0-3)

Como corsaro all’Olimpico
Il Como di Fabregas conquista il bottino pieno all’Olimpico trascinato da un super Nico Paz. 3 a 0 esterno senza storie per i comaschi, tre punti pesanti per la formazione rivelazione. Lazio da rivedere.
IL TABELLINO
LAZIO-COMO 0-3
Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 4,5, Gila 5, Romagnoli 5, Pellegrini 5 (19’ st Lazzari 5,5); Belahyane 5,5, Cataldi 6 (8’ st Rovella 5,5), Taylor 5 (40’ st Dele-Bashiru sv); Cancellieri 5 (8’ st Isaksen 5,5), Ratkov 5 (8’ st Noslin 6), Zaccagni 5,5. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pedro, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Farcomeni. All.: Sarri
Como (4-3-2-1): Butez 6; Smolcic 6 (1’ st Posch 6), Ramon 6,5, Diego Carlos 6, Valle 6,5; Caqueret 6,5 (22’ st Sergi Roberto 6), Perrone 6,5, Da Cunha 6,5; Jesus Rodriguez 6 (36’ st Kuhn sv), Nico Paz 7,5 (36’ st Douvikas sv); Baturina 8 (29’ st Vojvoda 6). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Alberto Moreno, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri. All.: Fabregas
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 2’ Baturina (C), 24’ e 4’ st Nico Paz (C)
Ammoniti: Zaccagni (L), Smolcic (C), Romagnoli (L), Cataldi (L), Pellegrini (L), Posch (C), Valle (C)
Note: 34’ rigore parato da Provedel (L) a Nico Paz (C)